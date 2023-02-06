عاجل.. مرصد الزلازل التركي يحذر من تسونامي قادم ويؤكد: أبلغنا 14 دولة

حذر رئيس مرصد الزلازل في تركيا من خطر تسونامي قادم يضرب عدد من المدن الساحلية وذلك على خلفية وقوع زلزال قوي ومدمر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مشيرا إلى أن بلاده أبلغت 14 دولة بخطر احتمالية حدوث تسونامي في المحافظات الساحلية.

وكشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية بمصر، تفاصيل الهزة الأرضية التي حدثت في تركيا وآثرت على سوريا، موضحا أن الزلزال كان بقوة 7.7 على مقياس ريختر، وقعت على تقاطع عدد من مناطق الفوالق الجيولوجية بين سوريا وتركيا.

وقال القاضي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن المنطقة التي وقع بها الزلزال بها نشاط جيولوجي، فقوته كانت كبيرة، وحدث نحو أكثر من 20 تابع بقوة 6 ريختر، وكان له تأثير على منطقة الشرق الأوسط ولكن كان الأثر الأكبر على تركيا وسوريا.

وعن احتمالية حدوث تسونامي نتيجة لهذه الهزة الأرضية، أوضح رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية، أنه كان هناك إنذار أولى أن يحدث تسونامي ولكن أن الزلزال ليس في البحر فليس من المؤكد حدوث تسونامي، وطالما أن الزلزال وقع منذ ساعات، فأنه لن يحدث تسونامي، منوها بأن هناك استحالة بتحديد موعد ومكان حدوث أي زلزال بالعالم.