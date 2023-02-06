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حصريًا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

يتساءل عدد كبير من طلبة الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 بمحافظة الشرقية ؛ للاستعلام عنها بسهولة فور إعلانها واعتمادها رسميًا من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية لـ'' بوابة الفجر ''، عن موعد صدور نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الأول 2023، قائلا: أعمال التصحيح مستمرة حتى الآن، ومن المنتظر الإعلان عنها بنهاية العام الجاري. الأسبوع المقبل بعد الموافقة الرسمية عليها من قبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الشرقية

 رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الشرقية برقم الجلوس للطلاب وأولياء أمورهم للاستعلام عنها فور ظهورها.

ولكل من يريد الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الشرقية برقم الجلوس فور إعلانها مباشرة

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الشرقية

كما يرغب عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، عبر مجموعات التواصل الاجتماعي، في معرفة خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية، الفصل الدراسي الأول 2023، محافظة الشرقية، بعد معرفة تاريخ ظهورها للطلاب والرابط الخاص بها. النتيجة، فالخطوات كالتالي:

  • الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هــــنــــا.
  • كتابة رقم الجلوس بطريقة صحيحة دون وجود أخطاء إملائية.
  • ثم الضغط على عبارة عرض النتيجة.
  • انتظر قليلًا.. ستظهر النتيجة أمامك فور إعلانها مباشرة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 بمحافظة الشرقية بدأت يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023 في مواد اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية، واستمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري، 2023 في مادة الدراسات الاجتماعية، حيث أجرى الطلاب الامتحانات داخل اللجان بالمدارس وسط إجراءات احترازية صارمة ووقائية، حفاظا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين.

 

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