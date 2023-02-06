الزلزال اليوم.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل جديدة الأماكن التي تأثرت به

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل الزلزال اليوم، الذي شعر به سكان القاهرة لثوان بسيطة.

تفاصيل حول الزلزال اليوم

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، أن الزلزال اليوم كان على بُعد 950 كم من القاهرة والإسكندرية، معلنا أن هذه مسافة آمنة ولا تسبب ضرر والشعور به بسيط ويكون في الاماكن التي لها بعض طبيعة خاصة في التربة واللنية التحتية.

وأضاف أنه تم تسجيل كل المعلومات عن الزلزال اليوم عقب حدوثه مباشرة ومن ثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كم زلزال حدث اليوم؟

وأشار إلى أن الزلزال حدث في الساعة الـ 3 و17 دقيقة بقوة 7.8 ريختر، وهي قوة كبيرة للغاية، متابعًا أن زلزال آخر وقع بعد 10 دقائق من الزلزال الأول بقوة 6.3 ريختر.

الزلزال نتيجة اهتزازات كبيرة

وقال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الزلزال نتج عنه اهتزازات كبيرة للغاية، وتوابعه سجلت 40 هزة اهتزازية بقوة تتجاوز 5 ريختر، أما بالنسبة للهزات الأقل من 4 فمن الممكن أن تكون بالمئات.

الأماكن التي تضررت من الزلزال اليوم

وعن الأماكن التي تضررت اليوم، في تركيا وسوريا استمر الشعور بالهزة الأرضية فيها لنحو 30 ثانية، وذلك زمن طويل للغاية ومعروف أنه ينتج عنه دمار.

وفي مصر حدث الزلزال وشعر به السكان وكانت هزة أرضية بسيطة لمدة 4 أو 5 ثواني.

ماذا يجب فعله وقت حدوث الزلزال؟

1- إلتزام الهدوء والتوقف عن استخدامالمصعد الكهربائي والبقاء في مكانك دون حركة والبعد عن الأشياء القابلة للسقوط.

2- في الشارع يجب أن تبتعد عن أعمدة الإنارة ولا تسير قرب المباني والأشجار.

3- ابتعد عن الجسور ويجب ركن السيارة في مكان أمن لحين انتهاء الهزة الأرضية.