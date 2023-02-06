زلزال اليوم يتصدر جوجل.. تفاصيل حوله وأدعية يجب حفظها لترديدها سريعا

ننشر لكم في السطور التالية دعاء الزلزال، حيث تعرضت الكرة الأرضية لهزة اليوم ضربت تركيا وكان الزلزال قوي هذه المرة، وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المنطقة التى حدث فيها زلزال اليوم بتركيا نشطة زلزاليا.

تفاصيل زلزال اليوم

ووفقا للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فقد سجلت الساعة الثالثة و17 دقيقة و38 ثانية صباح اليوم الإثنين هزة أرضية بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر على بعد691 كيلو مترا شمال مدينة رفح، وعمقه بلغ 30.18 كم، وشعر سكان القاهرة بالزلزال لمدة 4 لـ 5 ثوان فقط.

وعن تفاصيل الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، قال إن الهزة قوتها 7.7 درجة على مقياس ريختر وقعت على بعد 691 كم شمال مدينة رفح.

أماكن الزلزال في مصر

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، إن الزلزال الذي تعرضت له مصر صباح اليوم الإثنين في القاهرة وكان بسيط لم يسبب أي خسائر.

أدعية مستحب قولها عند حدوث الزلازل

ويبحث عدد كبير من المتابعين عن دعاء الزلزال، الذي يمكن حفظهوترديده عند وقع الزلازل وعن أفضل الأدعية المستحب ترديدها ما يلي:

1-الدعاء الأول المستحب قوله عند حدوث الزلازل: اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ إنِّى أسألُكَ العفوَ والعافيةَ، فى دِينى ودُنياى، وأهلى ومالى، اللَّهمَّ استُرْ عَوراتى، وآمِنْ رَوعاتِى، اللَّهمَّ احفَظْنى من بينِ يدى، ومن خلفى، وعن يمينى، وعن شمالى، ومن فَوقِى، وأعوذُ بعظمتِكَ أن أُغْتَالَ مِن تحتي.

2- الدعاء الثاني المستحب قوله عند حدوث الزلازل: ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: "اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به".