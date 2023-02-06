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مسئولو الإسكان يتابعون الأعمال بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين" بالعاشر من رمضان والسويس الجديدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

قام مسئولو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بزيارة تفقدية لمشروع المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمدينة السويس الجديدة، يرافقهم المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة – المشرف على خليج السويس، ومسئولو الجهاز والمشروع، بهدف متابعة تقدم الأعمال بالمشروع والوقوف على آخر المستجدات، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.


وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن المشروع يشتمل على 86 عمارة سكنية بها 2064 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بمساحة ٩٠م٢ للوحدة، بالمرحلة العاجلة لمدينة السويس الجديدة البالغ مساحتها 300  فدان، مشيرة  إلى أن المشروع سيضم  سوقا تجارية وحضانة ووحدة صحية وجميع الخدمات الأساسية بموقعي العمارات، كما أنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق للمنطقة العاجلة بمدينة السويس الجديدة  وتشمل شبكات ( طرق – مياه – صرف – كهرباء)، بنسب متقدمة.


وقالت: إنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للمشروع بزيادة معدلات الإنجاز  وتكثيف العمالة والالتزام بكافة الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع، وكذا مراعاة معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية.


وفي ذات السياق، تابع مسئولو جهاز مدينة العاشر من رمضان، تقدم الأعمال بمشروع المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة، والذي يضم ٦٨ عمارة  حيث تتكون كل عمارة من  ٦ أدوار بمحور الإسكان المتوسط بـ" سكن كل المصريين " بمساحات متنوعة ( 100م2 - 110م2- 120م٢) للوحدة كاملة التشطيب،  شاملة الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.


وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بالانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان،  بالاهتمام بالمشروعات السكنية ومشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة، ودفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.
 

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