الإسكان: جولات تفقدية لمسئولي 5 مدن جديدة بمشروعات التطوير والخدمات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مسئولى أجهزة مدن العبور، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة، قاموا بجولات تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات التطوير والخدمات، وذلك بهدف دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت.



وأكد وزير الإسكان أن هناك توجيهات لجميع مسئولى القطاعات المختلفة بالوزارة، ومنها أجهزة المدن الجديدة، بالنزول دوما إلى مواقع المشروعات، وتفقد نسب التنفيذ، خاصة مشروعات البنية الأساسية والخدمات، والمشروعات السكنية المختلفة، وكذا التواصل المستمر مع المواطنين لحل مشكلاتهم.



وفي ذات السياق، تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، يرافقه مسئولو الجهاز، موقع مشروع " بازار العبور " شمال الحي التاسع، جنوب الحي الترفيهي، للتأكد من متابعة أعمال الصيانة الدورية والنظافة للبازار والتزام شاغلي البايكات بالاشتراطات الموضوعة، وذلك فى إطار المحافظة على المشروعات التي أنشئت واستمرارية الصيانة والمتابعة بعد الانتهاء منها.

وخلال الجولة، استمع رئيس جهاز العبور، إلى شكاوى ومقترحات المواطنين رواد البازار وشكاوى ومقترحات شاغلي البايكات، مشددًا على محاسبة المقصرين في حالة عدم الاهتمام بالمسطحات الخضراء، أو خروج أعمال النظافة أو الصيانة بمواصفات دون المستوى.



كما تابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال الانتهاء من استكمال إنشاء ممشى وتراك للدراجات بشارع الدكتور أحمد زويل بدائري الحي الخامس، موضحًا أنه جارٍ استكمال أعمال التخطيط وطباعة الرسومات الإرشادية بتراك الدراجات.



وقام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بالمرور على مشروع توسعة وتطوير مخرج المدينة المتجه إلى القاهرة، وأعمال نقل بعض كابلات الكهرباء ضمن أعمال التطوير، يرافقه مسئولو الجهاز.



وأشار " مندور " إلى أنه بعد تنفيذ كوبري مدخل المدينة أصبح عرض اتجاه المخرج لا يتعدى 8 أمتار، ووقت الذروة يحدث تكدس مرورى لضيق اتجاه الخروج، ولذلك تم إعادة تصميم المخرج ليكون عرض اتجاه الخروج 17 مترا، كما تم تنفيذ ازدواج لأعمدة الإنارة أعلى الكوبري وإضافة أعمدة جديدة لتكون الإضاءة مناسبة بعد التوسعة.



وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم الانتهاء من أعمال فرد طبقة السن، وجارٍ الانتهاء من أعمال البردورات والأرصفة وبلاعات المطر، وبعد ذلك يتم البدء فى أعمال طبقة الأسفلت، مؤكدًا أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال لسهولة الحركة أمام السيارات بمدخل ومخرج المدينة.



وتابع المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أعمال تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بالطرق الداخلية بالمنطقة الثانية عمارات، والتى تُعد إحدى المناطق السكنية ضمن مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذه بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه جارٍ العمل حاليًا بالمنطقة الثانية نظرًا لانتهاء شبكة الغاز الطبيعى، وكذلك الأرصفة أمام العقارات، وحول مناطق الخدمات والمسطحات الخضراء، وسيتم تباعًا استكمال أعمال الرصف لباقى المناطق حسب جاهزيتها.



وقام المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بالمرور على أعمال مشروع تنفيذ نادي المحور الشرقي، والذي يقع في المحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة على مساحة 17 فدانا، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ بالمشروع 93%، وذلك في إطار اهتمام الدولة بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بالمدن الجديدة كمتنفس لقاطني المدن، كما تم متابعة إنشاء مشروع الموقف الإقليمى بمساحة 16.5 فدان، حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 95%، ويتوافر بالمشروع خطوط سير خارجية لمعظم أنحاء الجمهورية، وخطوط سير داخلية على مستوى المدينة.



وقام المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة لمنطقة الامتداد لمتابعة الخُطة الموضوعة لتسليم قطع أراضي الحاجزين بالمناطق المختلفة بمشروع بيت الوطن بالامتداد الشرقى بالمدينة، وكذا الوقوف على مدى جاهزية تلك القطع للتسليم من حيث توصيل المرافق الأساسية وجاهزية الطرق، لسهولة وصول الحاجزين إلى القطع المخصصة لهم دون أى معوقات بالموقع.



وعقب الانتهاء من الجولة الميدانية، وجه المهندس أمين غنيم، بتكثيف أعمال الصيانة الدورية للطرق، والمتابعة المستمرة من قبل الشركة العاملة وإدارة التنمية بالجهاز، لعدم إلقاء أى مخلفات بالمناطق التي تم تحهيزها للتسليم، والحد من أعطال شبكة المياه وإصلاح أى تسريبات قد تحدث.

وذكر رئيس الجهاز أن موقع بيت الوطن فى منطقة بها تخطيط عمرانى متكامل، وتضم 20691 قطعة أرض (العاملين بالخارج - الأكثر تميزًا) بمساحات مختلفة تم تخصيصها، ويقع الموقع شمال منطقة الامتداد ويرتبط بطريق القاهرة/السويس شمالًا، والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقى، وامتداد طريق محمد بن زايد جنوبًا المؤدى إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

