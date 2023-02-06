رقم حساب المواطن المجاني.. وموعد صرف الدفعة الجديدة

انتهى برنامج حساب المواطن رسميًا من إيداع مبالغ الدفعة الجديدة الخاصة بدعم المواطنين المستحقين عن شهر يناير، في حساباتهم البنكية، ويبحث المتضررين عن رقمحساب المواطن المجاني والطريقة التي من المفترض أن يتم رفع الشكوى والرابط المخصص لذلك إذا كان هناك مشكلة ما.

كم رقم حساب المواطن المجاني؟

عن رقم حساب المواطن المجاني الذي يُمكنكم من خلاله تقديم الشكاوى ورفع الطلبات التي تريدونها، فيكمكن للمستفيدين من حساب المواطن، التواصل من خلال الرقم التالي: 19912.

موعد استقبال وإرسال شكاوى حساب المواطن

رقم حساب المواطن يستقبل الاستفسارات والشكوى وغيرها من الأحد إلى الخميس، وتحديدًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 مساءً،

ووفقا لبرنامج حساب المواطن، تبين أنه يمكن التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة، أو عبر صفحة البرنامج على تويتر.

كيفية تقديم الشكوى إلكترونيًا؟

1- يتم تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي: https://www.ca.gov.sa.

2- تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- كتابة كلمة التحقق المرئي.

4- معرفة أسباب ظهور حالة غير مؤهل.

5- استكمال الوثائق المطلوبة.

6- كتابة مشكلتك.

7- ثم الضغط على زر الاعتراض.

8- ثم الضغط على حفظ.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدفعة رقم 63 من برنامج حساب المواطن، وإيداعها حسابات المستفيدين البنكية، حيث تقرر رسميا تقديم موعد صرف الدورة الجديدة خلال الشهر الجاري.