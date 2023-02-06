ads

رقم حساب المواطن المجاني.. وموعد صرف الدفعة الجديدة

منوعات
حساب المواطن
حساب المواطن

انتهى برنامج حساب المواطن رسميًا من إيداع مبالغ الدفعة الجديدة الخاصة بدعم المواطنين المستحقين عن شهر يناير، في حساباتهم البنكية، ويبحث المتضررين عن رقمحساب المواطن المجاني والطريقة التي من المفترض أن يتم رفع الشكوى والرابط المخصص لذلك إذا كان هناك مشكلة ما.

كم رقم حساب المواطن المجاني؟

عن رقم حساب المواطن المجاني الذي يُمكنكم من خلاله تقديم الشكاوى ورفع الطلبات التي تريدونها، فيكمكن للمستفيدين من حساب المواطن، التواصل من خلال الرقم التالي: 19912.

موعد استقبال وإرسال شكاوى حساب المواطن

رقم حساب المواطن يستقبل الاستفسارات والشكوى وغيرها من الأحد إلى الخميس، وتحديدًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 10 مساءً، 

ووفقا لبرنامج حساب المواطن، تبين أنه يمكن التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع على مدار 24 ساعة، أو عبر صفحة البرنامج على تويتر.

كيفية تقديم الشكوى إلكترونيًا؟

1- يتم تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي: https://www.ca.gov.sa.
2- تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.
3- كتابة كلمة التحقق المرئي.
4- معرفة أسباب ظهور حالة غير مؤهل.
5- استكمال الوثائق المطلوبة.
6- كتابة مشكلتك.
7- ثم الضغط على زر الاعتراض.
8- ثم الضغط على حفظ.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدفعة رقم 63 من برنامج حساب المواطن، وإيداعها حسابات المستفيدين البنكية، حيث تقرر رسميا تقديم موعد صرف الدورة الجديدة خلال الشهر الجاري.

الأكثر قراءة

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

عاجل.. الخطيب يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل إنطلاقة دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز مباشرة في كأس العالم للأندية Seattle Sounders vs Al Ahly Cairo

ظهرت حالًا نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية الترم الأول 2023 برقم الجلوس عبر بوابة محافظة الغربية

الآن متاح.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2023 برقم الجلوس الترم الأول عبر موقع مديرية التربية والتعليم

يلا شوت live stream بث مباشر مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز || كورة لايف مشاهدة مباراه الاهلي دون تقطيع KOrAGOal || هدف محمود كهربا الآن || FIFA Club World Cup رابط ماتش الاهلي