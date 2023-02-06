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البحوث الفلكية تنذر: وقوع زلازل أخرى قريبا

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية

ضرب زلزال مناطق فى تركيا فجر اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، وشعر بها عدد من سكان الدول القريبة من محيط الهزة الأرضية، ومن بينها سوريا ولبنان ومصر

 

قال دكتور محمد عبد الحي مسؤول شبكة الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، "نتوقع حدوث توابع لزلزال الذي ضرب الأراضي التركية فحر اليوم، على مدار الأيام المقبلة ولكن ذات قوة أقل"

أضاف في تصريحات صحفية: "التوابع سوف ينحصر نطاق الشعور بها قرب المركز الرئيسي لأنها ستكون ذات قوة أقل، ويستبعد الشعور بها في مصر "

تابع "سبب تأثر مدن مصرية بالزلزال وشعور بعض المصرين به رغم وقوع المركز الرئيسي لزلزال في تركيا، هو أن قوة الزلزال كبيرة، وكذلك العمق الضحل أدي إلى الشعور به حتي مسافات بعيدة وصلت إلى مصر "

وأوضح "كلما زاد عمق مركز الزلزال كلما زادت الدائرة الجغرافية للشعور به "

وأصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانًا بشأن الزلزال الذي شعر به سكان في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد، هزة أرضية على بعد ٦٩١ شمال رفح

وأضاف المعهد في بيان، إلى أن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة ٣:١٧ صباحًا بالتوقيت المحلي

وأوضح رئيس المعهد أن إحداثيات الهزة الأرضية كانت على خط عرض ٣٧،١٣ شمالًا، وخط طول ٣٧،٠٩ شرقا، على عمق ١٨،٣٠ كم

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