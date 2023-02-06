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مبرووك الأن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط برقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

وافقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط، بنسبة 83.3٪. فيما يلي نستعرض رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط 2023، وتوزيع درجات الصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة دمياط

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2023 برقم الجلوس الترم الأول من خلال الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2023 برقم الجلوس الترم الأول.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط رسميًا بنسبة 83.3%
اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وتقدم للامتحانات ٣١٧٧٤ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، حيث حضر ٣١١٥٣ طالبا، حصل ٢٥٩٦٩ طالبا منهم على نسبة أكثر من ٥٠% بمعدلات نجاح بلغت ٨٣.٣%.

كما تقدم ٣٢٣ طالبا فى الشهادة الإعدادية المهنية حضر الامتحانات ٣٠٤ طلاب حصل ٢٨٣ طالبا منهم على نسبة أكثر من ٥٠% بنسبة نجاح ٩٣%.

وتحققت نسبة ١٠٠% من الحضور فى نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع وأيضًا نسبة ١٠٠% للشهادة الإعدادية للمكفوفين.

وحضر توقيع النتيجة علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم فى دمياط.

موعد تقديم التظلمات من نتيجة الصف الثالث الإعدادي في دمياط
وتبدأ مديرية التربية والتعليم فى دمياط فى تلقي التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط اعتبارا من السبت القادم ١٢ فبراير وتستمر لمدة ١٥ يوم طبقا للقرارات وزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023
نستعرض فيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط 2023، الترم الأول، وأيضًا نهاية العام، ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الامتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الأول
جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي: اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

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