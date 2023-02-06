بالخطوات.. طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية عبر أبشر

ننشر لكم في السطور التالية طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية عبر بوابة أبشر 1444 والشروط المطلوبة، حيث تحرص بوابة الفجر الإلكترونية دائما على توفير للمتابعين الكرام كافة التفاصيل حول هذا الأمر للاستعلام والبحث من خلال موقعنا الالكتروني عن كلما يحصأخبار السعودية.

بوابة أبشر الإلكترونية

أعلنت بوابة أبشر الإلكترونية عن السماح للمواطن المقيمين تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية وهذا للتسهيل على المواطنين من الذهاب إلى مكاتب الجوازات.

وأوضحت بوابة أبشر أن تمديد التأشيرة يكون عبر بوابة أبشر الإلكترونية والدخول إلى المنصة وتسجيل الدخول وإتمام بعض الخطوات والتي من المفترض توضيحها لاحقا.

طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية

وكشفت وزارة الخارجية والجوازات السعودية عن طريقة طريقة تمديد الزيارة العائلية للمقيمين في السعودية، حيث أنه يسمح للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية تمديد الزيارة العائلية لصاحب التأشيرة أي للزائر وذلك عبر بوابة أبشر الإلكترونية، وإليكم الخطوات: