الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2023 برقم الجلوس متاحة عبر موقع المحافظة الرسمي
أقرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2022/2023.
نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط
وتقدم "محافظ دمياط" بخالص التهاني لطلابها وطالباتها، معربًا عن خالص تمنياته لهم دوام التوفيق والنجاح.
نتيجة الشهادة الإعدادية
فيما تقدم 31774 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة حيث حضرها 31153 طالبًا و25969 طالبًا حصلوا على أكثر من 50٪ بنسبة نجاح 83.3٪ وتقدم 323 طالبًا للحصول على الشهادة المهنية الإعدادية. وحضر الامتحانات 304 طالبًا منهم 283 طالبًا حصلوا على أكثر من 50٪ وبنسبة نجاح 93٪ بالإضافة إلى تحقيق 100٪ من الحضور نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع وأيضًا 100٪. للشهادة الاعدادية للمكفوفين.
نتيجة دمياط محافظة دمياط دمياط نتيجة الاعدادية دمياط نتيجة الشهادة الاعدادية دمياط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط نتيجة الاعدادية محافظة دمياط الشهادة الاعدادية محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط بالاسم موقع محافظة دمياط البوابه الالكترونيه محافظه دمياط مديرية التربية والتعليم بدمياط نتيجة الإعدادية البوابة الإلكترونية محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط إدارة شرق طنطا بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط بالاسم فقط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة دمياط 2022 البوابة الالكترونية لمحافظة دمياط مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط نتيجة الصف الثالث الاعدادي