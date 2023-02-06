الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط 2023 برقم الجلوس متاحة عبر موقع المحافظة الرسمي

أقرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية للمكفوفين والصم وضعاف السمع للعام الدراسي 2022/2023.

نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط

وتقدم "محافظ دمياط" بخالص التهاني لطلابها وطالباتها، معربًا عن خالص تمنياته لهم دوام التوفيق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية



فيما تقدم 31774 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة حيث حضرها 31153 طالبًا و25969 طالبًا حصلوا على أكثر من 50٪ بنسبة نجاح 83.3٪ وتقدم 323 طالبًا للحصول على الشهادة المهنية الإعدادية. وحضر الامتحانات 304 طالبًا منهم 283 طالبًا حصلوا على أكثر من 50٪ وبنسبة نجاح 93٪ بالإضافة إلى تحقيق 100٪ من الحضور نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع وأيضًا 100٪. للشهادة الاعدادية للمكفوفين.