عاجل| نتيجة الشهادة الإعدادية في دمياط بنسبة نجاح 83.3٪ (الرابط)

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط، بنسبة نجاح 83.3٪.

ومن جهته، يحرص موقع الفجر الإلكتروني على توفير للمتابعين الكرام كافة التفاصيل حول نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة دمياط 2023، بعد اعتمادها رسميا من جانب المحافظ فضلا عن وضع الرابط المخصص لمعرفتها في السطور التالية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وعن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، في محافظة دمياط برقم الجلوس، ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط 2023 برقم الجلوس الترم الأول، وهذا بعدما اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أمس النتيجة، حيث تقدم لامتحانات 31774 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، حيث حضر 31153 طالبا، حصل 25969 طالبا منهم على نسبة أكثر من 50% بمعدلات نجاح بلغت 83.3%، حيث تقدم نحو 323 طالبا فى الشهادة الإعدادية المهنية حضر الامتحانات 304 طلاب حصل283 طالبا منهم على نسبة أكثر من 80% بنسبة نجاح 93%.

وكانت نسبة الحضور 100% للصم وضعاف السمع وأيضًا نسبة 100% للشهادة الإعدادية للمكفوفين، فيما حضر توقيع النتيجة علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم فى دمياط.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

وعن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط، يبحث عنه عدد كبير من الطلاب في المحافظة وهذا بعد اعتماد النتيجة رسميا لمعرفة الدرجات النهائية الحاصلين عليها عن طريق إدخال رقم الجلوس واسم الطالبـ، وسيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالدرجات في كل المواد فضلا عن المجموع الكلي الحاصلين عليه لمعرفة النتيجة في الترم الأول وهذا سيمكنهم من خوض الترم الثاني بكل سهولة والاستحواذ على الدرجات العالية لكي يسهل الالتحافق فيما بعد بالثانوية العامة أو الالتحاق بكلا من الثانوي الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري حسب المجموع الكلي والدرجات التي يحصل عليها الطلاب وللاستعلام عن النتيجة إليكم التفاصيل.