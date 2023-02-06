نصائح عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم: «القيادة بهدوء لتفادي سرعة الرياح»

وجهت الأرصاد الجوية العديد من النصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين، حيث يشهد البلاد تقلبات جوية وطقس سيء على العديد من المحافظات، وسرعة في نشاط الرياح وأمطار وضقيع، مما جعل الأرصاد الجوية تؤكد على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة.

نصائح الأرصاد الجوية

ونصحت الأرصاد الجوية بضرورة القيادة بهدوء على الطرق السريعة لتفادي سرعة الرياح منعا لارتكاب الحوادثـ، وانزلاق عجلات السيارات.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من بتوخي الحذر من الرياح وعدم السير تحت أعمدة الإنارة والأشجار.

وشهدت حالة الطقس اليوم، موجة عنيفة من التقلبات الجوية، حيث بدأ اليوم الطقس بالبرودة وصقيع وأمطار تكون من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة، مع انخفاض درجات الحرارة على مدار اليوم، ونصحت الأرصاد بارتداء الجواكت الثقيلة.

سبب التقلبات الجوية اليوم الاثنين

وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض لمنخفض جوي على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة بشكل كبير بالتزامن مع منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا، مما يتسبب في إضطراب الجو وتكون غير مستقرة تحديدا على مسطح البحر المتوسط.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه سيمتد تأثيرها لشمال الجمهورية مثل السواحل الشمالية ومدة القناة وحتى القاهرة الكبرى وبعض محافظات الصعيد.

نشاط الرياح على البحرين

وأكدت الأرصاد أن هناك نشاك للرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمطار واضطراب الملاحة البحرية عليه مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات الساحل الشمالي والدلتا وحتى القاهرة الكبرى.

موعد تحسن حالة الطقس

وقالت الأرصاد الجوية إن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومع انتهاء الأسبوع تهدأ حركة الرياح وتستقر الأحوال الجوية وتعود لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام.

درجات الحرارة في المحافظات