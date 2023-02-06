عاجل.. المعهد الأمريكى: زلزال جديد بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا

أعلن المعهد الأمريكي أن زلزالا قوته 7.5 درجة ضرب جنوب شرق تركيا، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز في شريط عاجل.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد بلغ 912 قتيلا، فيما أصيب 5383 آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن نائب وزير الصحة أحمد ضميرية قوله إن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الاثنين ارتفع إلى 326 قتيلا و1042 جريحًا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي، إن الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد يوم الاثنين "هو أكبر كارثة نمر بها منذ زلزال أرزينجان عام 1939".

وأشار إلى أن عدد المباني التي انهارت نتيجة الزلزال بلغ ألفين و470 مبنى.