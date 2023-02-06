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الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

سيعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قريبا نتيجة الشهادة الاعدادية وستتاح على البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية وبوابة الفجر.

فيما أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم الانتهاء من أعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية ومراقبة الدرجات وتنقيتها تمهيدا لعرضها على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والعمل على إعدادها. متاحة لجميع الطلاب.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه قام خلال الأيام الماضية بعدد من الجولات لمراكز تصحيح المواد للتأكد من توافر البيئة المناسبة للمصححين واستمرارية كافة التسهيلات اللازمة لإجراء أعمال التصحيح في مكان واحد الجو المناسب.

كانت أجريت امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية، وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 137250 طالبا وطالبة موزعين على 757 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية

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