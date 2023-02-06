مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 26.. «مراد يحب بنت الدكتور الذي تسبب في وفاة والدتهم»

يشبه مسلسل «وبينا ميعاد» فيلم عالم عيال عيال للفنان القدير الراحل رشدي أباظة، والفنانة القديرة سميرة أحمد، ولكن المسلسل اتخذ تفاصيل كثيرة وقضايا بين الأبناء ومفاجأت غير متوقعة، بين أولاد حسن وأولاد نادية.

يدور المسلسل في غطار اجتماعي وكوميدي، حيث لاقي رواجا جماهيريا كبيرا منذ بداية عرض اولى حلقاته نظرا لأن فريق العمل يؤدي عمله بإتقان وبإشادة الجمهور.

وأصبح وبينا ميعاد من المسلسلات التي ينتظرها المشاهدين وبعد انتهاء الحلقة 26 من وبينا ميعاد، تصدرت التريند نظرا لأحداثها الشيقة والمثيرة.

وفي السطور التالية نكشف عن مفاجآت الحلقة 26 من وبينا ميعاد، حيث يحرص موقع الفجر دوما على كشف التفاصيل الجديدة والاحداث المثيرة للمتابعين الذين لم يتمكنوا من مشاهدة الحلقة.

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 26

ويتصدر مسلسل وبينا ميعاد الحلبقة 26 تريند جوجل، حيث حظيت الحلقة باهتمام كبير من الجمهور والمتابعين، نظرا للأحداث التي شاهدتها، حيث أن أولاد نادية وحسن اتفقوا أن يظلوا في المنزل كلا منهما يحترم الاخر، ولكن انتهت بمشكلة كبيرة وهي أن ليلى كشفت عن حب مراد لأبنه الدكتور الذي كان السبب في وفاة والدة أبناء حسن.واشتدد النزاع بين أولاد حسن، ليضرب طاهر مراد، ليتدخل حسن ونادية لحل المشكلة.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

تدور أحداث قصة وبينا ميعاد حول نادية المرأة الذي تركها زوجها في منتصف الطريق، تاركا معها أربعة بنات، كلا منهمن تحتاج للعناية والاهتمام، وسافر باحثا عن الشعر والشهرة، وظلت تحبهم وتحرص على التربية لكي يصبحن نماذج مشرفة في المجتمع وعلى الصعيدالأخر حسن الذي توفيت زوجته وهي تلد أبنهما الأصفر لتترك له أربع أبناء يحرص تعلى رعايتهم والاهتمام بهم.

وتقابل حسن مع نادية وبدأت قصة حبهما، بعد سنين من الوحدة والاجتهاد مع الأبناء، ليتزوجا ولكن الأبناء رفوا فكرة الزواج وبدأو في تنفيذ المقالب والخطط ليحدث الطلاق ولكن نادية وحسن اكتشفوا وما يقوم الأبناء بفعله وحذروهم من فعل هذه المقالب.

ويظهر طليق نادية ويقوم بدوره محمد سليمان، ويقرر الاقتراب من بناته بعد تركهن منذ سنوات، وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي كوميدي.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

ويضم مسلسل «وبينا ميعاد» مجموعة كبيرة من النجوم والوجوه الشابة، وهو من بطولة شيرين رضا بدور نادية، صبري فوازبدور حسن، داليا شوقي، آية سليم، تسنيم مطر، الطفلة كنزي رماح، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، يوسف الكدواني، الطفل محمد العزازي، ميران عبد الوارث، مدحت صالح، بسمة، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، عايدة فهمي، خالد أنور، والمسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.