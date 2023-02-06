مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

نشرت مصادر من مديرية التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، أن أعمال التصحيح والتقويم ستنتهي مساء اليوم الأحد، على أن تبدأ فورًا أعمال المراجعة النهائية لنتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 برقم المقعد، ثم الدرجات الإلكترونية والورقية. يتم رصدها على أن تنتهي جميع الأعمال المتعلقة بها في غضون ساعات، وسيتم توفير نتيجة الصف الثالث من المرحلة الإعدادية 2023 على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بمجرد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ في منتصف الأسبوع.

نتيجة الشهادة الاعدادية الشرقية ٢٠٢٣

وافق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على نتيجة امتحانات منتصف العام للشهادة الإعدادية اليوم، بنسبة نجاح 87.22٪، حيث تقدم 136 ألفًا و739 طالبًا لامتحانات السنة الثالثة بالمدرسة الشرقية المتوسطة، منهم 136 ألفًا و139 طالبًا، منهم 118 ألفًا و724 طالبًا اجتازوا بنجاح. 87.22٪. أما عن المدرسة الثانوية المهنية، فقد تقدم بها 817 طالبًا، التحق 771 منهم بنجاح، ونجح منهم 743.

ممدوح غراب يصادق على نتيجة الثانوية العامة المتوسطة ومن المقرر الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظات الشرقية برقم الجلوس خلال ساعات وأوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الثالثة الإعدادية بلغ 137 ألفًا. و250 طالبا وطالبة موزعين على 757 لجنة امتحانات منها 746 لجنة لطلبة الشهادة الإعدادية العامة و8 لجان لطلبة الشهادة الإعدادية المهنية على مستوى 20 إدارة تربوية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

نتيجة الشهادة الاعدادية

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بالجهود التي يبذلها الطلاب والمعلمون والمقيمون وكافة العاملين في القطاع التربوي، مؤكدا أن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2023 بالشرقية ظهرت مع رقم المقعد وإعلان الأسماء. من أوائل الطلبة على مستوى الأقسام التربوية فاقوس، منيا القمح، بلبيس، أبو حماد، العاشر من رمضان، أبو صقر، الزقازيق، الحسينية خلال ساعات قليلة.

خطوات الاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

1- الدخول على موقع البوابة الإلكترونية للمحافظة من خلال هذا الرابط.. اضغط هنا

2- الضغط على زر الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

3- إدخال رقم جلوس الطالب

4- ستظهر لك صفحة النتيجة بالدرجات والنسبة المئوية