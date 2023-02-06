عاجل | بقوة 7.7 ريختر.. زلزال جديد يضرب شمال رفح (اعرف تفاصيله)

كشف أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث زلزال جديد على بعد 691 كم شمال مدينة رفح.​

تفاصيل زلزال رفح الجديد

وأكد المعهد، في بيان، قبل قليل، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الاثنين 6/2/2023 هزة أرضية على بعد 691 كم شمال رفح.

وعن بيانات الزلزال الجديد الذي حدث، منذ قليل، إليكم ما ياي وفقا لما أوضحه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية:

- تاريخ الحدوث: 6/2/2023.

- وقت الحدوث: 12:24:49 مساء بالتوقيت المحلي.

- القوة: 7.7 درجة بمقياس ريختر.

- خط العرض: 38.14 شمالا.

- خط الطول: 37.21 شرقا.

- العمق: 10 كم.

هل يوجد خسائر في زلزال رفح الجديد اليوم؟

وطمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال لا يسبب أي خسائر وكان الشعور بالهزة بسيط دون إصابات.