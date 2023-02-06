عاجل | بقوة 7.7 ريختر.. زلزال جديد يضرب شمال رفح (اعرف تفاصيله)
كشف أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث زلزال جديد على بعد 691 كم شمال مدينة رفح.
تفاصيل زلزال رفح الجديد
وأكد المعهد، في بيان، قبل قليل، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الاثنين 6/2/2023 هزة أرضية على بعد 691 كم شمال رفح.
وعن بيانات الزلزال الجديد الذي حدث، منذ قليل، إليكم ما ياي وفقا لما أوضحه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية:
- تاريخ الحدوث: 6/2/2023.
- وقت الحدوث: 12:24:49 مساء بالتوقيت المحلي.
- القوة: 7.7 درجة بمقياس ريختر.
- خط العرض: 38.14 شمالا.
- خط الطول: 37.21 شرقا.
- العمق: 10 كم.
هل يوجد خسائر في زلزال رفح الجديد اليوم؟
وطمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال لا يسبب أي خسائر وكان الشعور بالهزة بسيط دون إصابات.