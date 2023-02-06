"التليجراف": مقتل 1500 شخص جراء زلزال شرق المتوسط المدمر

أفادت صحيفة "التليجراف" البريطانية، مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص جراء وقوع الزلزال المدمر في مدينة غازي عنتاب التركية، فجر اليوم الإثنين.

وأضافت الصحيفة، أن زلزال ثانٍ ضرب تركيا بقوة 7.5 درجة علي مقياس ريختر، بعد ساعات فقط من وقوع هزة أرضية بقوة 7.8 ريختر علي طول المنطقة الحدودية التركية السورية.

وفي سياق متصل، يقول مسؤولون أتراك، إن نحو 900 شخص قتلوا هناك، بينما بلغ عدد القتلى في سوريا أكثر من 500.

وبدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أعمال الإنقاذ مستمرة لمواجهة آثار الزلزال، لافتًا إلى ارتفاع ضحايا الزلزال في تركيا إلى 912 قتيلًا و5385 مصابًا حتي الآن.

وأكد أردوغان، أن الزلزال الذي ضرب تركيا هو أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، مؤكدًا أن 2818 مبنى قد تهدم.

وأضاف الرئيس التركي قائلًا: "دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها"، مشيرًا إلي أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة.

وأشار إلي أن تركيا تلقت عروضًا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب الناتو والاتحاد الأوروبي.