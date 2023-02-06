الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية

بعد الكثير من البحث في الفترة الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حتى يتمكنوا من الاستفسار عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023 والتي ستظهر خلال الفترة القادمة، ويمكن الاستفسار عن النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية لـ بوابة التعليم الأساسي حتى يتمكن كل طالب من الاستفسار عن النتيجة باستخدام رقم سنشرح لك أهم الخطوات المطلوبة للاستعلام بشكل صحيح عن نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2023

يمكنك معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة قنا عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة قنا عبر الرابط التالي: رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة قنا مع رقم الجلوس.

قررت مديرية التربية والتعليم بقنا إتاحة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور اعتمادها على صفحة المديرية الرسمية على الإنترنت، وعلى الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة قنا، وهي متاحة. يتم توفيرها في المدارس بمجرد اعتمادها وطباعتها وتسليمها إلى جميع المدارس.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا عن إعلان النتائج خلال فترة وجيزة حتى يتمكن جميع أولياء الأمور والطلاب من الاستفسار عن النتيجة، حيث أكدت المراجعة التصحيحية لجميع الاختبارات التي قام بها الطلاب لجميع الاختبارات للشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول وبعد الانتهاء سيتم رفع جميع الدرجات على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة مع رقم الجلوس وبعد ذلك سيتم الإعلان عن ظهورها رسميًا.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية