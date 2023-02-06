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محمد بن زايد يوجه بإنشاء مستشفى ميدانيًا وإرسال إمدادات إلى تركيا وسوريا

عربي ودولي
بوابة الفجر

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ، إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا؛ لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثرًا بتداعيات الزلزال.

وتأتي هذه الإمدادات في إطار العلاقات التي تجمع الإمارات بكل من تركيا وسوريا، وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.
وتجسد هذه المبادرة الجهود الإنسانية التي تضطلع بها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ونهجها في مد يد العون إلى المجتمعات المتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناة تلك المجتمعات وتعزز تنميتها.
وأكدت دولة الإمارات تضامنها مع تركيا وسوريا إثر الزلزال الذي شهده البلدان وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين معربة عن تعازيها الصادقة للبلدين وشعبيهما وأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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