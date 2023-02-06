حالة الطقس اليوم الإثنين 6 فبراير 2023 في مصر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة التقلبات الجوية، والتي تكون ذروتها اليوم على أغلب البلاد.

حالة الطقس اليوم

وقالت غانم، إن الطقس اليوم اليوم الإثنين يشهد ذروة التقلبات الجوية، نتيجة تأثرنا بمنخفضين جويين، وهناك نشاط للرياح مثير الرمال والأتربة على أغلب محافظات الجمهورية، ونشاط الرياح هو أهم الظواهر الجوية اليوم والتي تكون سرعتها بين 40 إلى 60 كيلومتر في الساعة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير خلال فترات النهار، حيث تسجل على القاهرة 16 درجة، ومع نشاط الرياح تكون المحسوسة 14 درجة، والصغرى ١٠ درجات.

وتابعت: حالة الطقس تكون باردة خلال فترات النهار، وشديدة البرودة خلال فترة الليل، لذلك يرجى توخي الحذر خلال هذه الفترة.

وأكدت منار غانم أن الأمطار ستكون رعدية ومتوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى خاصة مناطق من الإسكندرية البحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار على القاهرة مساء اليوم كما تصل لمناطق من مدن القناة ووسط سيناء.