ads

بعد الزلزال المدمر.. كردستان العراق يوقف تصدير النفط إلى تركيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، وقف تصدير النفط إلى تركيا بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الجارة فجراليوم، وتسبب في مصرع نحو ألف شخص بجانب خسائر مادية هائلة.
وأفادت وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، اليوم الإثنين، بإيقاف تصدير النفط إلى تركيا "بسبب الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا، وللتأكد أكثر من سلامة عملية تصدير النفط تقرر إيقاف عملية تصدير النفط عبر أنبوب إقليم كردستان - تركيا".
وأضاف البيان أنه "سيتم استئناف عملية التصدير بعد صدور تقارير الكشف التي تصدرها الجهات المعنية".
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مصرع 912 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف آخرين جراء الزلزال الذي ضرب 10 ولايات جنوبية، مشيرا إلى أنه أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي: "زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم الاثنين، يعد أكبر كارثة عشناها منذ زلزال أرزينجان عام 1939"، مضيفا "العدد الإجمالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، وانهيار 2818 مبنى".
وتابع أردوغان "الزلزال خلف خسائر كبيرة واستنفرنا كل الوسائل لتجاوز آثاره"، لافتا إلى أنه "تم إنقاذ 2470 شخصا من تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال".
وأوضح أن "45 دولة عرضت المساعدة في جهود الإنقاذ والبحث عن الضحايا"، مشددا أنه "وفق الإحصاءات الأخيرة بلغت قوة الزلزال 7.7 درجات على مقياس ريختر".
وتسبب الزلزال أيضا في تعليق الرحلات الجوية في عدة مطارات جنوبي تركيا بجانب وقف عمل مصفاة جيهان النفطية بشكل مؤقت.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

الرحلات الجوية إستئناف كارثة تركيا اقليم كردستان العراق كردستان العراق إقليم كردستان انهيار وقف تصدير تعليق الرحلات هزات ارتدادية

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم والترتيب والدرجات

مبروك:: رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 محافظة البحيرة برقم الجلوس

عاجل.. وفاة الفنانة سلوى محمود بعد صراع مع المرض

الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

عاجل| برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الغربية

حصريًا رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

رابط YALLA SHOOT بث مباشر مباراة الاهلي اليوم في كأس العالم للاندية || مشاهدة الاهلي وسياتل ساوندرز KORA PLUS اونلاين || تابع لايف رابط ماتش الأهلي AHLY NOW قناة مفتوحة

بث مباشر الزمالك وفاركو On time Sport live || مشاهدة مباراة فاركو ضد الزمالك جودة عالية HD دون تقطيع