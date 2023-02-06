الطقس في الإسكندرية.. الأرصاد: اليوم ذروة التقلبات الجوية

الطقس في الإسكندرية شهد حالة من عدم الاستقرار اليوم الإثنين الموافق 6 فبراير، حيث شهدت سماء محافظة الإسكندرية طقسا متقلبًا وسحب كثيفة.

طقس الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس الإسكندرية اليوم الإثنين 6 فبراير 2023، حيث أشارت أن طقس الإسكندرية اليوم، سيشهد موجة من التقلبات، وأن سماء الإسكندرية ستكون مليئة بالسحب، مع فرصة استمرار هطول أمطار على مناطق متفرقة.

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع أى كارثة تحدث فجأة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة الإسكندرية، ستشهد حالة من الطقس السيئ، حيث هناك فرصة سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% وتغزر أحيانا على بعض المناطق.

شددت محافظة الإسكندرية على مواطنيها، توخى الحذر وإتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية، وصرحت عن تعليماتها فى الأسطر التالية:

محافظ الإسكندرية يوضح الأحوال الجوية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، آثار الطقس السيء بنطاق المحافظة، ومتابعة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المدينة على مدار الأيام الماضية، كما تفقد منطقة شاطئ إدوارد خراط بحي المنتزه أول والتي تسببت الأمواج العاتية في تشقق جزء من الرصيف، وميل السور.

وقال المحافظ، إن موجة الطقس السيىء التي تتعرض لها الإسكندرية ونشاط الرياح وارتفاع الأمواج بشكل غير عادي، أحدث تآكل لجزء من شاطىء إدوارد خراط أدى إلي تشقق في الرصيف المتواجد على الكورنيش بطول 20 متر، مؤكدا أنه على الفور تم التنسيق الكامل مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، وحماية الشواطىء، وإدارة المرور، والحي، وجميع الأجهزة المعنية، لافتا إلى أنه تم البدء الفورى في معالجة الرصيف والسور.

وأضاف الشريف، أن هيئة جهاز تعمير الساحل الشمالي وحماية الشواطئ بالتنسيق مع المقاولون العرب والجهات المختصة بدأوا على الفور في التعامل مع النحر، حيث تم وضع كتل خرسانية تمهيدا لوضع بلوكات، وحماية الرصيف والشاطئ، ومعالجة الإنشقاقات، وما أتلفته الأمواج. مُضيفا أنه تم عمل شريط أصفر وعلامات إرشادية بنطاق المنطقة المتضررة لتنبيه المواطنين باتخاذ الحذر وعدم السير في تلك المنطقة المحددة حفاظا على سلامتهم، وفيما يلي نقدم لكم نصائح للوقاية من تقلبات طقس الإسكندرية.