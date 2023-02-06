من بنك مصر.. ننشر سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري

يوفر بنك مصر شرائح عديدة وسعر الفائدة متنوع لقروض التمويل العقاري، يشمل مبادرات الـ3% و8% لمتوسطي الدخل، بجانب 16 و17.5% تبعًا لغرض القرض الأساسي، مع حد أدنى 10 اّلاف جنيه وأقصى حتى 15 مليون.

سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتراوح سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري فى بنك مصر تبعًا لاختلاف الغرض، سعر الفائدة على القرض العقاري للمهن الحرة بمختلف الأنشطة بغرض التشطيب أو تحسين البناية: 18.5% سنويًا على أساس متناقص.

تبلغ قيمة القرض للشريحة: بحد أدنى 10 اّلاف جنيه وأقصى مليون جنيه، سعر الفائدة على القرض العقاري لموظفى القطاع الحكومي والخاص: بين 17% و17.5% سنويًا على أساس متناقص، بحد أدنى 10 اّلاف جنيه وأقصي عند مليون جنيه، وذلك لهدف التشطيب أو التحسين.

سعر فائدة قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل تحت المبادرة: 3% سنويًا على أساس متناقص، بحد أدنى للتمويل 100 ألف جنيه وأقصي عند 1.275 مليون جنيه.

سعر الفائدة على قرض التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ضمن مبادرة المركزي: 8% سنويًا على أساس متناقص، بحد أدني وأقصي عند 2 مليون جنيه.

سعر الفائدة على القرض العقاري بغرض الشراء أكثر من 10 سنوات، وتكون الوحدة المراد شرائها مسجلة بالشهر العقاري: 17% سنويًا على أساس متناقص، بحد ادنى للتمويل حتى 30 الف جنيه وأقصي عند 15 مليون جنيه.

سعر الفائدة على القرض العقاري بغرض الشراء أكثر من 10 سنوات، وتكون الوحدة المراد شرائها غير مسجلة بالشهر العقاري: 17.5% سنويًا على أساس متناقص.

سعر الفائدة على القرض العقاري بغرض الشراء حتى 10 سنوات، وتكون الوحدة المراد شرائها مسجلة بالشهر العقاري: 16% سنويًا على أساس متناقص.

سعر الفائدة على القرض العقاري بغرض الشراء حتي 10 سنوات، وتكون الوحدة المراد شرائها مسجلة بالشهر العقاري: 17.5% سنويًا على أساس متناقص.

وكان االبنك المركزي المصري قرر الخميس الماضي الإبقاء على سعر الفائدة لديه عند حدود الـ16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

وجاء قرار لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري عقب إغلاق البنوك، بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك القاهرة شهادات الـ25% و22.5%.