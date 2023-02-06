محمد بن راشد يوجه بمساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة للشعب السوري الشقيق بقيمة 50 مليون درهم، وذلك لإغاثة المتضررين من الزلزال.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حاضرة لإغاثة الشقيق والصديق، وجاهزة لدعم الأخوة السوريين في مواجهة المصاب الجلل الذي أصابهم، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات ستقف إلى جانب الشعب السوري، وستواصل مد يد العون للإخوة والأشقاء حتى يتخطوا هذه المحنة الطارئة، تعبيرًا عن قيمها الإنسانية النبيلة.

وسيستفيد من الدعم الذي سيُقدم على شكل طرود تموينية من خلال مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الفئات الأكثر تضررًا في سوريا، التي تأثرت العديد من مناطقها فجر اليوم الإثنين بتداعيات الزلزال الذي أودى بحياة العشرات من أفراد الشعب السوري.

وكان قد أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالين هاتفيين، الإثنين، مع كل من الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالين، عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان اليوم سائلًا الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامن بلاده الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

ومن جانبهما، عبر الرئيسان السوري والتركي عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاعره الطيبة داعين الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل شر.