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عاجل.. أردوغان يعلن الحداد الوطني في تركيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الحداد الوطني في تركيا، وذلك على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم، وراح ضحيته المئات من القتلى والجرحى.
وقال أردوغان في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": بإنه "تم إعلان حالة الحداد الوطني لمدة 7 أيام على خلفية الزلزال الذي وقع في بلدنا في 6 فبراير 2023".
ولم تتوقف الخسائر التي تكبدتها تركيا، جراء الزلزال وتوابعه التي ضربت البلاد فجر اليوم الاثنين عند الأرواح والممتلكات، بل طالت قطاعات أخرى كالآثار.
فقد استيقظت تركيا على وقع زلزال مدمر جنوبي البلاد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبته عشرات الهزات الارتدادية.
وفي أحدث إحصائية للخسائر في الأرواح، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر في تركيا إلى 1651 قتيلا و11119 مصابا.

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