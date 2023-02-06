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اعتبارًا من الغد.. جمعية مصارف لبنان تبدأ إضرابًا مفتوحًا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت جمعية مصارف لبنان، أن البنوك اللبنانية ستبدأ إضرابًا مفتوحًا اعتبارًا من غدًا الثلاثاء، لكن مع استمرار عمل ماكينات الصرف الآلي لتقديم الخدمات الأساسية.

وقالت الجمعية في بيان، إن القرار جاء بعد اجتماع الجمعية لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".

وعبرت الجمعية، عن رفضها لقرار عدم الاعتراف بالشيك المصرفي باعتباره وسيلة دفع قانونية، وإلزام المصارف بالتعامل النقدي، الذي يجعل عملية مكافحة غسيل الأموال مستحيلة ويخرج النظام المصرفي اللبناني من النظام العالمي، وفق البيان.

واعتبرت الجمعية، أن الأزمة ليست فردية وتطال النظام المالي بكامله في لبنان، مؤكدة أن الحل يكمن في تسريع حلول طال اعتمادها كقانون "الكابيتال كونترول" وقانون هيكلة المصارف.

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