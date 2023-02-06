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بعد الزلزال المدمر.. تونس ترسل مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعربت الرئاسة التونسية، عن تضامنها التام مع كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر، الذي وقع صباح اليوم الإثنين، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.
وتقدمت تونس بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، حسبما جاء في بيان للرئاسة التونسية.
كما أكدت تونس، استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.
وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن طائرات عسكرية ستتولى نقل المساعدات إلى البلدين الشقيقين.
وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وتلى ذلك هزات ارتدادية شعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا، التي تقع في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.

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