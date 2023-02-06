بيلاروسيا تستجيب لمساعدة تركيا وسوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر

أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، بإرسال وحدات من وزارة الطوارئ إلى تركيا، للمساعدة في التعامل مع تداعيات الزلزال، وحل مسألة إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا.

ووفقا لبيان الخدمة الصحفية: "بناء على نتائج التقرير، صدرت تعليمات بإرسال فريق إنقاذ تابع لوزارة حالات الطوارئ معتمدا وفقا لمعايير الأمم المتحدة الدولية، إلى جمهورية تركيا، ويتألف من 64 متخصصا مع المعدات، والمعدات المصممة للطوارئ والبحث، وعمليات الإنقاذ".

ووفقا للتقرير، صدرت أيضا، تعليمات للعمل على إرسال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وفيما يتعلق بالزلزال المدمر في سوريا وتركيا، استمع لوكاشينكو إلى تقرير وزير الطوارئ فاديم سينيافسكي، حول استعداد وزارة حالات الطوارئ في بيلاروس لتقديم المساعدة للدول المتضررة.

وبدورها، أفادت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ، بأنه نيابة عن الرئيس، ستقدم الوزارة هذه المساعدة.

وأوضحت الوزارة، أن الوحدة ذات الأغراض الخاصة "زوبر" التابعة لوزارة حالات الطوارئ، والمصدقة وفقا لمعايير الأمم المتحدة الدولية، أرسلت إلى تركيا لتنفيذ عمليات الإنقاذ في المباني المدمرة.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل ما يزيد عن 1500 شخصا، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.