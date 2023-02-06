أوكرانيا تستولي على ممتلكات روسية بـ54 مليون دولار

أعلنت دائرة الأمن الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنها قررت تأميم ممتلكات شركات إنتاج التيتانيوم، التي يملكها مواطنون روس وتبلغ قيمتها أكثر من 54 مليون دولار.

وكتبت الدائرة في قناتها على "تيليغرام": "استنادا إلى المواد المقدمة من جهاز الأمن، استوفت المحكمة العليا لمكافحة الفساد مطالبة وزارة العدل بشأن نقل ملكية المؤسسات التي تنتمي إلى ميخائيل شيلكوف وسيرغي تشيميزوف، وتبلغ قيمة الممتلكات المنقولة إلى أوكرانيا ما لا يقل عن ملياري غريفنيا (أكثر من 54 مليون دولار)".

وفقا للوكالة، المصانع التي تم الاستيلاء عليها، هي مصنع "ديمورينسكوم" للتعدين والمعالجة، ومصنع الأنابيب "فسمبو تيتان"، وشركة "تاي مينيرالس" لتجارة المعادن.