"رسميا" نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت محافظة الفيوم أنه قد تم الإعلان الرسمي عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023، ومن خلال موقع الفجر يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم 2023 بالاسم ورقم الجلوس، كما سنوافيكم بترتيب الأسماء الأوائل في نتائج الشهادة الاعدادية في الفيوم، وستطلق الوزارة بعد الإعلان عن النتائج فتح باب تظلمات الصف الثالث الاعدادي لمحافظه الفيوم.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2023

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023 للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 73.35٪. بنتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم ابتداء من 4 يونيو ولمدة اسبوعين.

وأكد د. التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق اللغوي المتعلقة برصد الدرجات بشكل حيادي. اللجان وتضمن التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع، وتوفير الأجواء المناسبة خلال فترة الامتحان، تفاديًا للشكاوى حول الامتحانات.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023

الدخول علي موقع الوزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني.

ثم النقر عل ايقونه الاستعلام عن النتيجه للشهاده الاعداديه.

ثم ادخال اسم المحافظه التابع لها الطالب في مرحله التعلم الاساسي.



ثم القيام بادخال رقم الجلوس والاسم بشكل صحيح.

ثم عليك النقر علي كلمه حث أو استعلام.

ثم عليك الانتظار حتي تظهر النتائج امامك.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى الترم الأول

مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

ليصبح مجموع الشهادة الإعدادية الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 ليصبح المجموع الكلي للعام 280 درجة والنجاح من 140 درجة والأقل من ذلك يكون راسب أو سيؤدي الامتحانات للدور الثاني.