كيفية مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو على قناة مجانية، يستعد الهلال السعودي لخوض مباراته ضد فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام في المغرب. يأمل الهلال في الوصول إلى نهائي البطولة الحالية، حيث وصل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 3 مرات سابقة.

الجدير بالذكر أن الهلال السعودي أطاح بنادي الوداد الرياضي المغربي، في المباراة التي انتهت بفوز الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعد انتهاء المباراة الرسمية والإضافية بهدف لصالحه. كل فريق بينما يسعى النادي البرازيلي لتجنب الخسارة أمام خصم قوي مثل نادي الهلال.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو في كأس العالم للأندية

يمكن مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو عبر مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، على قناة SSC SPORTS HD 5، حيث أعلنت القناة عن بث مباراة الهلال وفلامنجو حصريا، ويمكن أن يكون الهلال وفلامنغو متاحين. شاهدت القناة المغربية الرياضية التي أعلنت رسميا نقل مباريات كأس العالم للأندية بعد حصولها على حقوق بث مباريات البطولة.

موعد مباراة الهلال وفلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب حاليًا، يوم غد الثلاثاء 7 فبراير.

وتنطلق مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب حاليًا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وستذاع مباراة الهلال ضد فلامنجو عبر القنوات التالية:

قناة SSC، والرياضية المغربية TNT، وتذاع تحديدًا على Arryadia TNT HD، وSSC1 HD.

كما يُمكن للمشتركين في شاهد متابعة المباراة حيث تُذاع على تطبيق Shahid VIP.

قناة الرياضية المغربية، Arryadia TNT HD، الناقلة لمباراة الأهلي وأوكلاند سيتي على القمر الصناعي أستارا سات تردد:

11617 عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 4/3.