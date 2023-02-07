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عاجل.. أسعار الدولار مقابل الجنيه تواصل الارتفاع بعد تثبيت البنك المركزي الفائدة

الاقتصاد
أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

حققت اسعار الدولار مقابل الجنيه استقرار بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 بالبنوك بعدما سجل الدولار ارتفاعات جديدة بالبنك المركزي في ختام تعاملات الامس ليصعد إلى 30.35 جنيهًا؛ وذالك في اول ارتفاعات للدولار بعد تثبيت اسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

 

 

أسعار الدولار بجميع البنوك اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023:

سعر الدولار بداية تعاملات اليوم بالبنك الاهلي:

30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع 

سعر الدولار  بداية تعاملات اليوم ببنك مصر:

30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع 

سعر الدولاار ببنك الاسكندرية:
سعر الدولار اليوم في البنوك وص إلى نحو 30.13 جنيه للشراء و30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالمصرف المتحد:
وبلغ سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 30.20 جنيه للشراء و30.30 جنيه للبيع

سعر الدولار ببنك قناة السويس:
  سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.23 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي:

 سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو30.15 جنيه للشراء و30.25 جنيه للبيع
 سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي:
وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 30.28 جنيه للشراء و30.33 جنيه للبي

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