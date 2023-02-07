بعد قرار المركزي الأخير.. هل يتغير العائد على شهادات الاستثمار؟

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت اسعار الفائدة في اول إجتماعات للجنة السياسات النقدية بالبنك عند مستوى 16.25 بالمئة على الإيداع، و17.25 بالمئة على الإقراض.

ومن المتوقع، ان يؤدي قرار البنك المركزي بتثبيت اسعار الفائدة على الايداع والاقراض إلى تثبيت اسعار الفائدة على شهادات الاستثمار التى تطرحها البنوك، بعد ان قامت البنوك بوقف اصدار شهادات مرتفعة العائد 25% التى تطرحها البنوك قطاع الحكومي، كما توقف طرح شهادات مرتفعة العائد ببنوك القطاع الخاص بفائدة 22.5%.

ويتراوح االعائد على شهادات الاستثمار بالبنوك حاليا بين 16% إلى 17 %.

لبنك الأهلي المصري

يبيع شهادة بلاتينية أجل 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% يصرف سنويا، وبفائدة 16.25% سنويا بدورية ربع سنوية لصرف العائد، و16.5% سنويا بدورية نصف سنوية لصرف العائد.

ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك مصر

شهادة "القمة" أجل 3 سنوات: بفائدة تصل إلى 17.25% تصرف سنويا، و16% سنويا بعائد يصرف شهريا، و16.25% سنويا بدورية صرف ربع سنوي.

ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

بنك القاهرة

يتيح شهادة "بريمو جولد" أجل 3 سنوات بعائد 17.25% يصرف سنويًا، كما يتيح إصدارا من نفس الشهادة بفائدة 16% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد، وإصدارا ثالثا بفائدة 16.25% سنويا بدورية ربع سنوية لصرف العائد.

ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى.

البنك التجاري الدولي

- الشهادة الثلاثية (برايم): نسبة الفائدة 15% سنويا، ويصرف العائد شهريا بشرط ألا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

- الشهادة الثلاثية (بلس): سعر الفائدة 14.5% سنويا، ويصرف العائد عليها شهريا بحد أدنى 200 ألف جنيه للشراء.

- الشهادة الثلاثية: سعر الفائدة 14% سنويا لدورية صرف العائد شهريا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 10 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي

يتيح بنك QNB الأهلي الشهادة الثلاثية والتي تتراوح نسبة الفائدة عليها بين 16% سنويا بدورية صرف شهرية للعائد، و16.25% بدورية صرف للعائد ربع سنوية، و17.25% بدورية سنوية لصرف العائد.

بنك البركة

شهادة استثمار ثلاثية: بسعر عائد متغير لا يقل عن 17.25% وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويبدأ شراؤها بحد أدنى من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

بنك SAIB

يبيع شهادة ثلاثية تحت اسم (Crystal): يتراوح العائد السنوي عليها بين 17.25% يصرف سنويًا، و16% يصرف العائد شهريًا، و16.25% يصرف بشكل ربع سنوي، و16.5% يصرف بشكل نصف سنوي.

ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى.

بنك ناصر الاجتماعي

يطرح شهادة "رد الجميل" لكبار السن أجل 3 سنوات: سعر الفائدة سنويا يصل إلى 17.5% سنويا ويتم صرف العائد سنويا.

الشهادة الادخارية أجل 3 سنوات ذات العائد السنوي المتاحة لكافة العملاء من سن 16 عاما: يتراوح العائد السنوي عليها بين 17.25% يصرف سنويا، و16.25% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و16% لدورية الصرف الشهرية.

ويبدأ شراء أي شهادة منهما من أول ألف جنيه.

البنك الزراعي المصري

شهادة ادخار ثلاثية: سعر العائد السنوي عليها يتراوح بين 17.25% يصرف سنويا، و16% سنويا يصرف العائد شهريا، و16.25% يصرف كل ربع سنة.

ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه كحد أدنى.

المصرف المتحد

شهادة ثلاثية: تتراوح الفائدة عليها بين 16.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و16.5% لدورية صرف العائد ربع السنوية، و17% لدورية صرف العائد السنوية، و18% سنويا مع الصرف في نهاية المدة، أي تصرف مرة واحدة مع انتهاء آجالها.

ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول ألف جنيه.

المصرف العربي الدولي

الشهادة الثلاثية: تتراوح نسبة الفائدة بين 15% سنويا يصرف العائد عليها شهريا، و15.25% سنويا يصرف العائد بشكل ربع سنوي.

ويبدأ شراؤها من أول 5 آلاف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

الشهادة الثلاثية: سعر الفائدة السنوية عليها 16% ويصرف العائد شهريًا والحد الأدنى للإصدار مليون جنيه.

كما يتيح شهادة ثلاثية بسعر فائدة 15.5% سنويا، ويصرف العائد شهريًا بحد أدنى للإصدار من ألف جنيه.

بنك الإمارات دبي الوطني

الشهادة الثلاثية: سعر الفائدة 15% سنويا ويصرف العائد شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من أول ألف جنيه.

البنك العربي

الشهادة الثلاثية: سعر الفائدة يسجل 15.75% سنويا ويصرف العائد يوميا والحد الأدنى للإصدار يبدأ من 10 آلاف جنيه.

البنك الأهلي المتحد

الشهادة الثلاثية: سعر العائد السنوي يتراوح بين 17.25% يصرف شهريا، و17.50% بدورية صرف ربع سنوية، و17.65% بدورية صرف نصف سنوية، وبعائد 18% بدورية صرف سنوية.