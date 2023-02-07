انفراد لبوابة الفجر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الآن بالاسم ورقم الجلوس

تم نشر نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنوفية عن طريق "بوابة الفجر" بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة نجاح 82.26٪.

بدأت المدارس بإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للفصول المحولة، حيث تم توفير نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى إعداد المدارس لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للفصول الدراسية الصف الأول والثاني من الثانوية العامة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة فصول النقل والشهادة الإعدادية والمهنيين والمكفوفين والصم وضعاف السمع في جميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023 حسب جداول الامتحانات وافق عليها مديرو المديريات التربوية الخميس 26 يناير 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح بلغت 82.26٪، بمعدل متميز عن السنوات السابقة، لافتًا في تصريحات إلى أن التظلمات بشأن الدرجات ستبدأ. الخميس المقبل وتستمر لمدة 15 يومًا من بدء استلام الطلبات.

وبدأت المدارس والمديريات التعليمية، إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ونرصد فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن نتائج الامتحانات:



- ظهور نتائج امتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثانى الإعدادى فى المدارس.



- بدء ظهور وإعلان النتائج لطلاب الشهادة الإعدادية فى بعض المديريات واستكمال إعلان باقى النتائج حتى الأسبوع المقبل.





- تظهر نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية إلكترونيا على موقع المديريات التعليمية بعد اعتماد النتائج من قبل المحافظين.



- مجموع درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 140 درجة.



- تعلن نتائج امتحانات صفوف النقل بعد إضافة الدرجة الأعلى بامتحانى شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين إلى مجموع درجات الطالب فى امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول.



- درجات الطالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول مكملة لدرجاته بامتحان الفصل الدراسي الثاني.



- يحصل طلاب النقل على نتيجة الفصل الدراسي الأول من المدرسة المقيد بها الطالب.



- من حق الطالب تقديم طلب تظلم على أى مادة يرغب فى التظلم فيها.



- تعلن نتائج امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام بعد انتهاء التصحيح الإلكترونى والورقى فى المدارس.



- تعلن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام بالدرجات وليست بالتقديرات.

