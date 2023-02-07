حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء: صقيع وثلوج على مناطق متفرقة

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد صقيع وثلوج على مناطق متفرقة، ويسود الطقس البرودة في الليل والنهار، وتوقعات بهطول أمطار كثيفة على العديد من المناطق.

حالة الطقس اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض الحرارة هذه الفترة، حيث تشهد البلاد طقس بارد في النهار الباكر على كلا من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل نسبيا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم.. صقيع وثلوج

وأضافت الأرصاد الجوية في بيانها الصادر عن الهيئة اليوم، أنه يتكون الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد، وتتعرض سانت كاترين للثلوج.

نسبة الأمطار اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وعلى فترات متقطعة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 50% على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ووفقا للتوقعات، تبين أن الأمطار تكون غزيرة على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الرياح اليوم

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح اليوم مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس، على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وجنوب ووسط سيناء ومدن الصعيد الشمالية.

حالة البحر المتوسط اليوم

والأرصاد تؤكد تكون اضطراب حالة البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج فيه من 4 إلى 5 أمتار، وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة، بينما تنشط الرياح شمالية غربية على البحر المتوسط، مما يؤدي إلى إضطراب شديد في الملاحة البحرية، وتتكاثر السحب المنخفضة يصاحبها سقوط أمطار رعدية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة العظمى 16 الصغرى 9

الإسكندرية العظمى 16 الصغرى 10

مطروح العظمى 15 الصغرى 9

كفر الشيخ العظمى 16 الصغرى 9

أسيوط العظمى 17 الصغرى 4

سوهاج العظمى 17 الصغرى 5

السويس العظمى 16 الصغرى 8