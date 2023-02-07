“عاجل” رابط البوابة الإلكترونية للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 المنوفية الترم الأول

تفصلنا ساعات قليلة عن مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2023، فنتيجة الصف الثالث الإعدادي أصبح حديث جميع الأسر المصرية في جميع محافظات الجمهورية، باعتبار أن الشهادة الإعدادية تعتبر من أهم الشهادات التي يحصل عليها الطالب في مسيرته الأكاديمية وذلك لأن شهادة إتمام التعليم الأساسي تحدد مستقبل الطالب إلى حد كبير، لأن هذه الشهادة تحدد نوع التعليم الذي سيلتحق به الطالب بعد المرحلة الإعدادية، وهل يلتحق الطالب بالتعليم الثانوي أم التعليم الفني؟ لذلك نجد أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الأسر المصرية وكافة وسائل الإعلام وقيادات الوزارة بنتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023

ينتظر قرابة 100 ألف طالب وطالبة بمحافظة المنوفية وكافة أقسامها التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 لطلبة الشهادة الإعدادية، وكشفت مصادر مطلعة من داخل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية أن نتيجة يعلن رسميا اليوم الثلاثاء عن الصف الثالث الاعدادي الموافق 7 فبراير 2023، حيث أكدت جميع المصادر الانتهاء من جميع أعمال لجنة النظام والمراقبة بكافة الضوابط بالمحافظة، وأعلنت المديرية أن جميع العاملين في لجنة النظام والرقابة التزموا بالحذر والدقة. مع مراجعة جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد وذلك لعدم ارتكاب أي أخطاء من شأنها الإضرار بمصلحة الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023

خلال الساعات القليلة القادمة ستكون نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2023 بمحافظة المنوفية متاحة لجميع الطلاب والطالبات من خلال الدخول إلى موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية حيث ستقوم المديرية بتحميل النتيجة فور اعتماده من قبل المحافظ مباشرة على الموقع السابق وكان هذا وقد أعلنت مديرية تربية المنوفية رسميا عن توزيع الدرجات للفصل الدراسي الأول الذي يبلغ مجموع درجاته 140 درجة.