زلزال الإسكندرية يتصدر محركات البحث.. وتفاصيل حول هبوط رصيف الكورنيش

تصدرت عبارة زلزال الإسكندرية تريند ومحركات البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية، ومازال يعتلي قائمة الصدارة، وهذا بعد الزلزال الذي حدث أمس في سوريا وتوركيا والعراق، وأسفر عن الألاف من الضحايا والمصابين.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صور لتعرض رصيف كورنيش الإسكندرية لـ الإنشقاق، منطقة كورنيش سيدي بشر، معتقدين أنهذا نتيجة الزلزال الذي حدث أمس، بقوة 7.7 ريختر.

زلزال الإسكندرية

وعن هبوط رصيف الكورنيش توقع الأشخاص أنه نتيجة للزلزال الذي حدث أمس، وكشف الدكتور عمرو زكريا، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، عن الانشقاقات التى حدثت برصيف منطقة كورنيش سيدي بشر، بمحافظة الإسكندرية، قائلا «لم يكن نتيجة زلزال الإسكندرية الذى أصاب تركيا وسوريا والعراق».

الزلازل لن تحدث داخل المياه

وقال زكريا، إن زلزال تركيا لم يكن له أي توابع داخل البحار، لعدم حدوثه داخل المياه، مؤكدًا أنه لن يتسبب فى حدوث موجات تسونامى بأي من السواحل الشمالية بمصر، ولا يتسبب في التشققات المتواجده في رصيف الكورنيش بمدينة الإسكندرية.

وقال إن الوقت يكون في صالح المواطنين إذا حدث الزلزال التي يتسبب فى وجود تسونامى، نظرا لأنه سيتم إبلاغ الجميع للتحرك والابتعاد، حيث ستصل الموجات إلى الشواطئ في مدة تستغرق من 20 إلى 45 دقيقة، وهذا سيكون كافي جدا للإبلاغ.

هل حدث زلزال الإسكندرية؟

ويتساءل الناس حول هل زلزال الإسكندرية له علاقة بالتشققات وهبوط رصيف الكورنيش، الأمر الذي جعل المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، المهندس محمد غانم، ينفي هذا الكلام ويقول إن الهبوط ليس له علاقة تماما بما حدث في تركيا وسوريا والعراق أمس، وهذا يكون بسبب تقلبات الجو في هذا التوقيبت من العام المصاحب لنواة الكرم التي تضرب المحافظة.

وأوضح أنه بالفعل تم غلق كورنيش الإسكندرية وجاري العمل على إصلاح التالف لحل أزمة الانشقاقات والهبوط.