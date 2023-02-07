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رابط الاستعلام برقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة المنوفية

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الأول 2023 محافظة المنوفية بعد اعتمادها من قبل اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية.

فيما يلي يستعرض بوابة الفجر رابط نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الأول 2023 محافظة المنوفية مع رقم المقعد وخطوات الاستعلام عنها من البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة المنوفية برقم الجلوس

هنأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الطلاب وأولياء الأمور بعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023، الفصل الدراسي الأول، بعد الاعتماد الرسمي بعد الانتهاء من ضبط التصحيح وتحصيل الدرجات، استعدادًا. لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

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لمدة اسبوعين تقريبا تابع محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادة المديرية نتائج الشهادة الاعدادية بالمنوفية 2023 الفصل الأول تمهيدا لظهورها بعد موافقة اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في ظل الاهتمام الكبير من الطلاب وأولياء الأمور.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، مسؤولي التعليم بالاهتمام بنتائج الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 للفصل الدراسي الأول.

أنهى المصححون تصحيح أوراق نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الفصل الدراسي الأول الجمعة الماضية، واستمرت أعمال المراجعة والتجميع الأيام السابقة للتأكد من حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، حسب تعليمات وكيل الوزارة. 

 

 

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