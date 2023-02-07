بعد تحذير الأرصاد الجوية من طقس اليوم.. دعاء المطر مكتوب ومستجاب وفضله

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، من تعرض البلاد لأمطار وتكون غزيرة أحيانا، وعلى المواطنين ارتداء الملابس الثقيلة خلال هذه الفترة، الأمر الذي جعل الأشخاص يتساءلون حول دعاء المطر لمعرفة الدعاء المستحب قوله وترديدها لحظة هطول الأمطار وتكون مستجابة وممكتوبة لترديدها بجانب معرفة فضل الأدعية التي يتم ترديدها وقت الأمطار.

ويقدم موقع الفجر الإلكتروني في النقاط التالية دعاء المطر مكتوب ومستجاب ومستحب قوله وفي السنة النبوية لكي يتم تردديه مع هطول الأمطار اليوم وفقا لما أكدته الأرصاد في بيانها من تقلبات جوية وثلوج.

دعاء المطر

يسهل ترديد دعاء المطر وقت حدوث المطر وعندما تكون موجة المطر كثيفة يحرص الناس على الاستمرار في ترديد الأدعية للاستجابة.

دعاء المطر مستجاب

وفقًا لما جاء في الكتاب والسنة، قالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها إن هناك مجموعة من الأدعية المستحبة وقت سقوط المطر وعن فضل دعاء المطر قائلةً «دعاء المطر مستجاب فادعوا الله عز وجل بما تحبون».

دعاء المطر مكتوب

وعن أفضل الأدعية التي يجب ترديدها وقت نزول المطر الدعاء التالي:

(اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والظراب وبطون الأدودية ومنابت الشجر)

دعاء المطر مستحب قوله

وعند نزول المطر هناك صيغة من الدعاء مستحب قولها وهو ما يلي:

(اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أُرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته).

دعاء المطر في السنة النبوية

روى الإمام النووي في صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: «اللهم صيبا نافعا»، وفي رواية أخرى في سنن ابن ماجه: «اللهم صيبا نافعا» مرتين أو ثلاثا.