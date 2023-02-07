نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم الآن.. بالاسم ورقم الجلوس

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الفيوم 2023 الترم الأول، والذي اقترب موعد إسدال الستار عنها، حيث انضم ما يقارب من 68.588 طالب وطالب قد خضعوا لأدار الامتحانات في الفصل الدراسي الأول وذلك من 17 يناير 2023 إلى 24 يناير 2023، في حين إنه بعد الانتهاء من الامتحانات بدأت عملية التصحيح الخاصة بالنتيجة ومن ثم مرحلة رصد الدرات التي انتهت بشكل رسمي وفقًا لتصريحات وكيل وزارة التربية والتعليم في الفيوم الدكتورة أماني قرني.

نتيجة الشهادة الإعدادية

من المؤكد أن النتيجة ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة، مع الاستعدادات التي تمت على النتيجة، ولم يبق سوى المصادقة عليها من قبل محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري بالترتيب للإعلان عن معدلات النجاح لكل طالب، ومن ثم رفع النتيجة مباشرة على البوابة الإلكترونية على المحافظة حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم توفير رابط للاستعلام عن النتائج والذي سيكون مع رقم الجلوس حيث يسهل على الطالب معرفة النتيجة الكترونيا دون الذهاب للمدرسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وأكد د. التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم أنه سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق اللغوي المتعلقة برصد الدرجات بشكل حيادي في اللجان وتضمن التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامة الجميع، وتوفير الأجواء المناسبة خلال فترة الامتحان، تفاديًا للشكاوى حول الامتحانات.