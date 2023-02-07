برقم الجلوس رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 محافظة الفيوم
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2023، وتصدرت هذه النتيجة مواقع البحث، بداية بالإعلان عن شهادة المرحلة الإعدادية المبكرة، تليها موافقة المحافظ، نتيجة ظهورها في موقع وزارة التربية والتعليم.
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الفيوم 2023
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023 للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 73.35٪. بنتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم ابتداء من 4 يونيو ولمدة اسبوعين.
توزيع درجات الصف الثالث الاعدادى الترم الأول
- مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.
- مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.
- مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.
- مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.
- مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.
- ليصبح مجموع الشهادة الإعدادية الترم الأول 140 درجة والترم الثاني 140 ليصبح المجموع الكلي للعام 280 درجة والنجاح من 140 درجة والأقل من ذلك يكون راسب أو سيؤدي الامتحانات للدور الثاني.
الاستعلام عن النتيجه الاعداديه محافظه الفيوم 2023
- الذهاب إلى موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الفيوم.
- بعدها النقر فوق نتائج الامتحانات.
- ومن ثم اختيار الشهادة الإعدادية.
- بعدها إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.
- ثم يتم عرض النتائج.
- وفي النهاية تظهر جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة والتي يمكنك طباعتها.
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