خالد النبوى يعود لـ«الإمام الشافعى» بعد توقفه

عاد الحديث عن عودة تحضيرات مسلسل «الإمام الشافعى»، الذى يقوم ببطولته الفنان خالد النبوى ومنافسته فى الماراثون الرمضانى المقبل، بعد الإعلان عن خروج العمل من الموسم بشكل رسمى خلال الفترة الماضية، وبالفعل بدأ فريق العمل عليه حتى يكون جاهزا لشهر رمضان الذى يأتى بعد شهرين من الآن.

وعلمنا أن مسلسل «الإمام الشافعي» تعرض لأزمة كانت سببا فى الإعلان عن خروج العمل من المنافسة الرمضانية، تمثلت فى اعتذار المؤلفة مريم نعوم عن التواجد فيه، وهذا ما أربك صناعه، خاصة أن الأحداث الخاصة به قائمة على معالجة بعينها للسيناريو.

تولت العمل فى بدايته ورشة «سرد» كتابته تحت إشراف مريم نعوم، وعند اعتذارها تعاقدت الجهة المنتجة مع الكاتب محمد هشام عبية على تولى مسئوليته، وبدأت فى التحضيرات له من جديد، وبناء على ذلك قررت العودة مرة أخرى للمنافسة الرمضانية.

وفى تصريحات خاصة لجريدة «الفجر» قال الكاتب محمد هشام عبية أنه تولى مسئولية الإشراف على كتابته والسيناريو الخاص له، وأكد عبية أن مسلسل «الإمام الشافعي» سيكون ٣٠ حلقة، وأنه تم الانتهاء من كتابة ١٠ حلقات كاملة منه، وأن فريق عمله بدأ تصويره بالفعل منذ أسبوعين.

وتابع عبية أن أحداث العمل تدور حول السنوات الذى عاشها الإمام الشافعى فى مصر، وهى كانت ٦ سنوات الأخيرة فى حياته، حيث إنه توفى ودفن فى مصر.

مسلسل «الإمام الشافعى» يشارك فى بطولته إلى جوار الفنان خالد النبوى كل من الفنانين، أروى جودة، وسلمى أبو ضيف، وحمزة العيلى، والمغربية جيهان خليل، والسورى خالد القيش، والسورية فرح بسيسو، وآخرين، ومن إخراج المخرج السورى الليث حجو.

يشار إلى أن الفنان خالد النبوى نافس فى الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسله «راجعين يا هوى»، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، ونافس الكاتب محمد هشام عبية بمسلسل «بطلوع الروح»، الذى قامت ببطولته الفنانة منة شلبى، واستطاع العمل أيضا أن يحقق نجاحًا ملحوظًا ومتابعة كبيرة له.

