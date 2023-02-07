علا غانم تخرج من المنافسة فى شهر رمضان

بدأت الفنانة علا غانم التحضير لمسلسلها الجديد، الذى يحمل عنوان «توحة»، الذى تتعاون خلاله مع المؤلف أحمد صبحى، والمخرج محمد النقلى، والمنتج عاصم المنياوى، وكان من المفترض أن تبدأ علا تصويره خلال شهر ديسمبر الماضى، إلا أن هذا الكلام لم يحدث، والمسلسل لم يبدأ حتى كتابة هذه السطور، رغم أن هناك كلامًا تردد خلال الفترة الماضية بأن علا ستنافس بهذا العمل المقرر عرضه عبر منصة «bein» فى الماراثون الرمضانى المقبل.

وعلمنا أن المسلسل يواجه أزمة منذ تعاقد علا عليه، وأجرت علا اتصالا من المنتج وتسأله بشكل مباشر متى سيتم البدء فى تصوير المسلسل، وأخبرها أن تحديد الموعد سيكون خلال أيام، وأن التعطل كان السبب الرئيسى فيها إتمام باقى تعاقدات فريق عمل المسلسل، ولم تقتنع علا وأكدت إن لم يحدث ذلك ستضطر للسفر إلى أمريكا لضرورة تواجدها مع أسرتها التى تعيش هناك.

وشعرت علا بضيق لأنها اعتذرت عن المشاركة فى مسلسل آخر مقرر عرضه فى الماراثون المقبل، وهو مسلسل «الحاج إكسلانس»، الذى يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، وشعورها بالضيق بعدما رأت أن مسلسل «توحة» أصبح من الصعب مشاركته فى الماراثون الرمضانى.

وقال محمد النقلى مخرج مسلسل «توحة»، إنه لا يعلم إذا كان العمل سيعرض فى الماراثون الرمضانى المقبل من عدمه، وأنه يجد فى ذلك صعوبة خاصة أن العمل لم يتم البدء فى تصويره من الأساس، ولم يتبق على رمضان سوى شهرين فقط.

مسلسل «توحة» يدور فى إطار شعبى، وتجسد فيه علا شخصية «فرانة»، ويتم تناول أحداثه فى ٣٠ حلقة، ويشارك فى بطولته إلى جوارها كل من الفنانين، ميمى جمال، وانتصار، ودينا فؤاد، وأحمد صيام، وإيهاب فهمى، ودنيا المصرى، ومى القاضى، وعابد عنانى، وإيناس عز الدين، وريم أحمد، وآخرين، والعمل مقرر عرضه عبر منصة «bein».