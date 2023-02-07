نجوم مصر يشعلون الدول العربية بحفلاتهم

يحيى عدد من نجوم الغناء المصرى حفلات فى مختلف البلاد العربية خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة للحفلات التى أحياها بعض من هؤلاء النجوم خلال الأيام القليلة الماضية، واحتل المطربون المصريون جدول حفلات الدول العربية خلال هذه الفترة، متفوقين على بقية نجوم الطرب فى مختلف الدول الأخرى، بعد أن فضل متعهدو الحفلات فى الخارج التعاقد والاتفاق مع مطربى مصر فى مختلف الألوان الغنائية.

ويحيى الفنان محمود العسيلى حفلين خارج مصر، أولهما يوم الأربعاء فى دبى بدولة الإمارات، وهو خامس حفل من حفلات القرية العالمية، ومن المقرر أن يغنى «عسيلي» عددًا كبيرًا من أغنياته الشهيرة وأبرزها أحدث أغنياته «الدلوعة»، كما يحيى «عسيلي» حفلًا آخر يوم ٢٧ من يناير الجارى، ضمن فعاليات موسم سباق الدرعية إى برى فى المملكة العربية السعودية.

وفى نفس الموسم الخاص بالسباق الذى يشارك فيه «عسيلي»، يحيى الفنان محمد حماقى حفل آخر يوم ٢٨ من يناير الجارى، بعد أن أحيا حفلين خارج مصر أيضًا خلال الأيام القليلة الماضية أولهما فى السعودية ضمن حفلات موسم الرياض وثانى حفل كان فى الأردن.

ولأن الدول العربية أصبحت تتعامل مع مختلف الألوان الغنائية المصرية، يحيى فريق مسار إجبارى حفلًا غنائيًا فى أبو ظبى، يوم الجمعة ٢٧ يناير المقبل، ويشارك فى نفس هذا الحفل فريق آخر مصرى وهو فريق «شارموفرز»، كما يحيى فريق «مسار إجباري» أيضاَ حفلًا آخر فى تونس يوم ٢٥ يناير الجارى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان أيام قرطاج الموسيقية.

وبهاشتاج «#عمر_خيرت_في_دبي»، يحيى الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا فى أوبرا دبى، بالإمارات، يومى الجمعة والسبت ٣ و٤ فبراير المقبل، ضمن حفلات شهر عيد الحب التى تقيمها دولة الإمارات، وكان من المقرر أن يحيى عمر خيرت حفلًا واحدًا فقط وهو يوم ٣ فبراير، ولكن بعد أن تم بيع كافة التذاكر فى نفس يوم الإعلان عن الحفل، تم إضافة ليلة إضافية وهى يوم ٤ فبراير من أجل استيعاب بقية الجمهور الذى طالب بهذه الليلة الإضافية. وأيضا من المطربين الذين يستعدون لإحياء حفلات خارج مصر خلال الفترة القادمة المطرب ويجز الذى أعلن عن استعداده لإحياء حفل غنائى ضخم فى أبوظبى بمشاركة كل من ترافيس سكوت وليل أوزى ضمن فعاليات مهرجان وايرلس، وذلك يوم ١١ من شهر مارس المقبل، مهرجان وايرلس هو حدث فنى سنوى يهتم بموسيقى الراب والهيب هوب، ويشارك فيه أسماء كبيرة فى المجال، وينضم ويجز لهم هذا العام بعد نجاحه الساحق خلال ٢٠٢٢.

