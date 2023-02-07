الآن نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا الترم الأول 2023 minia.gov.eg برقم الجلوس

صرح المهندس حمدي السيد إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، في بيان رسمي سابق، أنه من المقرر الكشف نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا للفصل الدراسي الأول 2023 خلال الأسبوع الحالي قبل الانطلاق من الفصل الدراسي الثاني، حيث لا يزال العمل الرقابي قائمًا حتى الوقت الحاضر، وسط حالة من السرية وعن الشفافية من جانبه أكد سعادته أن مؤشرات النجاح ترجح أن تتجاوز 80 بالمئة، وحرصت لجان التصحيح على التحقق من الدقة في مراقبة الدرجات وإعداد قوائم للطلاب الذين حضروا الامتحانات لأن هذا الأمر يصب في مصلحة الطالب. اولا وقبل كل شئ وسوف نشرح خلال السطور القادمة كيفية الاستفسار عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة المنيا 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا الترم الأول 2023

وحضر الصف الثالث الإعدادي أكثر من 90 ألف طالب وطالبة، وتم توزيعهم على الأقسام التربوية المختلفة. أنهى القائمين عليها الأمر بشكل كامل ليبدأوا في متابعة الدرجات وتحميل نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا، الفصل الدراسي الأول، على البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا، بعد ساعات قليلة من الآن، كل ذلك بعد عرضها واعتمادها للمحافظ أسامة القاضي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجه شهاده الصف الثالث الاعدادي بمحافظه المنيا الترم الأول من خلال الصفحة الرسمية للمديرية التعليمية التابعة للإقليم وسيكون الحصول عليها بالخطوات التالية: