مبرووك.. نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط 2023 الترم الأول عبر بوابة الخدمات التعليمية

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط، ينتظر طلاب محافظة المنيا إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بعد أن أتاحت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني كان من المقرر أن تظهر النتيجة في الفترة الحالية حيث تمت الموافقة عليها رسميًا من قبل المحافظ، ليتم الإعلان عنها بعد ذلك ويمكنك الحصول على النتيجة من خلال الرابط الإلكتروني الذي توفره الوزارة، كما يمكنك العثور على النتيجة في المدرسة اليوم التالي لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا بالاسم فقط

بدأت المحافظات المصرية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الفصل الأول تأتي نتيجة الصف الثالث الاعدادي للطلاب بالاسم من خلال الموقع الإلكتروني، أو عبر الرابط الذي توفره المحافظة على الصفحة الرسمية على فيسبوك، والنتيجة تأتي في المدرسة. ينتظر الطلاب موافقة المحافظ على النتيجة، وهي تمثل هذه الدرجات ذات أهمية كبيرة للطلاب في الفترة الماضية، حيث يحتاج الطالب إلى نتيجة الصف الثالث الإعدادي ​​من أجل معرفة نتيجة الفصل الأول.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في عدد كبير من المحافظات المصرية التي اعلنت عنها ظهور النتيجة من بينهم (القاهؤة – كفر الشيخ – الجيزة – بني سويف – بورسعيد – الاسماعيلية…)، من المتوقع ان يتم اعلان النتيجة في محافظة المنيا مساء اليوم، حيث تبدا في الظهرو على البوابة الالكترونية، أو من خلال المدرسة في الايام المقبلة.

يمكنك ان تحصل على النتيجة بعد ان يقوم المحافظ باعتمادها بشكل رسمي، ويتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول لموقع بوابة محافظة المنيا الالكتروني، أو من خلال منصة النتائج الالكترونية، باستخدام الاسم ورقم الجلوس يمكنك ان تحصل على النتيجة، بجانب توفير النتيجة في اليوم التالي بالمدارس، احصل على النتيجة بالدرجات كاملة بعد اعتمادها في محافظة المنيا.

أولًا يقوم الطالب أو ولي الأمر بالذهاب إلى بوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا. ثم نحدد نتائج الامتحانات. بعد ذلك نقوم بتحديد نتيجة الصف الثالث الإعدادي minia.gov.eg. ثم ندخل رقم الجلوس الخاص بالتلميذ بشكل صحيح. ثم نأتي للخطوة الأخيرة وهى النقر على زر عرض النتيجة. ستنتظر قليلًا لمدة دقائق حتى يتم فتح علامة تبويب جديدة. تحتوي على تفاصيل نتائج الطلاب.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية في المنيا

في اللغة العربية 40 درجة.

في اللغة الإنجليزية 30 درجة.

في الدراسات الإجتماعية 20 درجة.

في الرياضيات 30 درجة.

في العلوم 20 درجة.

والمجموع الكلي 140 درجة.