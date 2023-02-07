عاجل| عجز الميزان التجاري يواصل التراجع مع ترشيد الحكومة الواردات

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال نوفمبر الماضي، مع مواصلة الحكومة ترشيد الواردات لتقليل الطلب على الدولار.

انخفاض الورادات 38.5%:

وتراجع العجز في الميزان التجاري، بنسبة 38.5%، لتصل إلى 2.15 مليار دولار، مقابل 3.50 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2021.



وجاء تراجع الميزان التجاري متأثرًا بنخفاض قيمة الواردات المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 26.8٪، لتصل إلى 5.94 مليار دولار، مقابل 8.11 مليار دولا خلال نفس الفترة من عام 2021.

وجاء تراجع ت قيمة واردات لانخفاض بعض السلع وأهمها بترول خام بنسبة 9.6%، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 29.6%، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 47%، مواد اوليه من حديد أو صلب بنسبة 40.3٪، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (قمح بنسبة 10.2٪، منتجات البترول بنسبة 51.2٪، الغاز الطبيعى بنسبة 134.2%، انابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 58.6%).



تراجع الصادرات بنسبة 17.8%:

وعلى صعيد الصادرات فقد انخفضت قيمة الصادرات قد انخفضت خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 17.8 ٪، لتبلغ 3.79 مليار دولار، مقابل 4.61 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2021.

وارجع انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها منها الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 13.3٪، البترول الخام بنسبة 15.6٪، اسمدة بنسبة 13.3%، منتجات البترول بنسبة 36.8٪، بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2022، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق له وأهمها (ملابس جاهزة بنسبة 17.2٪، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 18.7٪، فواكه طازجه بنسبة 72.6٪، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 143.5%.