مبرروك النجاح.. لينك استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023

مازال البحث مستمرا من قبل جميع طلبة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم للاستعلام عن موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 في جميع الاقسام التربوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم. الفيوم، حيث تضم المحافظة عددًا كبيرًا من الإدارات التربوية التابعة لها، وهناك حاليًا حالة من الجدل في جميع مراكز محافظة الفيوم بسبب تأخر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الأول بالمحافظة، وكل التوقعات أكدت إعلان النتيجة خلال الأيام الماضية، ولكن بسبب ظروف غير معلنة لم تصدر مديرية التربية والتعليم بالفيوم حتى الآن نتيجة فصل الشهادة الإعدادية العام الدراسي الأول 2023 والتي سيتم الإعلان عنها إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي للمديرية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الفيوم

أكدت مصادر مطلعة من داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بالمحافظة، اليوم الثلاثاء الموافق 7-2-2023، حيث أكدت جميع المصادر أن جميع تم الانتهاء من عمل لجنة النظام والمراقبة في قطاعات الرقابة على مستوى المحافظة. أكملت كافة أعمال المراقبة والمراجعة لنتيجة السنة التحضيرية الثالثة، وأكدت جميع المصادر أن المرحلة النهائية من النتيجة جارية حاليا لعرضها على اللواء محافظ الفيوم لإقرارها و. إعلانها رسميًا لجميع طلاب المحافظة، وكشفت المصادر أن السبب الرئيسي لتأخر إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي بالمحافظة هو الحرص وعدم التسرع في أعمال المراجعة النهائية بحيث لن يتعرض أي طالب للظلم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم 2023

هناك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها حتى يستطيع جميع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول، وهذه الخطوات هى:

نتيجة الشهادة الإعدادية الفيوم